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بالفيديو.. «السلمي» يوضح هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد

منذ يوم
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بالفيديو.. «السلمي» يوضح هل يجب إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن السداد

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، أمس الجمعة، حكم إرجاع العربون للزبون إذا تعذر عن سداد باقي المبلغ المتفق عليه.

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون سُجل في العقد بأنه عربون مقابل الشراء على ألا يبيعه لأحد.

وأشار "السلمي" إلى أنه لا يجوز أخذ العربون إذا كان المبلغ الذي دفعه الزبون جزءًا من الثمن وليس عربوناً، لافتًا إلى أن هناك بعض الناس يخطئون حينما يتصورون أن كل ما يدفعه راغب الشراء من مال يُسمى "عربون".

يستفتونك
الرسالة
العربون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128492
منذ يوم
جزاك الله خير يا شيخ وبارك فيك .. آمين ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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