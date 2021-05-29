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شاهد.. دنيا بطمة توضح حقيقة هروب المعازيم من حفل عقد قران شقيقتها

منذ يوم
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شاهد.. دنيا بطمة توضح حقيقة هروب المعازيم من حفل عقد قران شقيقتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يروّج لهروب المعازيم من حفل عقد قران عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة على مهندس الديكور فؤاد قبيبو ، بعد مداهمة السلطات حفل عقد قران عارضة الأزياء المغربية بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونفت الفنانة دنيا بطمة ذلك، وأكدت في منشور لها عبر خاصية الستوري في حسابها بإنستغرام، التزامها وعائلتها بقانون الحجر الصحي المفروض في المغرب.

وشاركت دنيا متابعيها عبر حسابها في إنستغرام صورة لها، وقد غيَّرت اللوك الخاص بها تمامًا، واستعرضت الحناء التي رسمتها في يدها؛ ابتهاجًا بتلك المناسبة، وعلقت قائلة: ‏يوم الحناء كان غزال الله يكمل بالخير حبيبة.

كما وثقت ابتسام الحدث عبر حسابها في إنستغرام، حيث نشرت صورة جمعتها بعريسها فؤاد قبيبو، وكانت تُقبِّل يده وهو يُقبِّل يدها، في مشهد رومانسي، وعلقت تقول: ‏كل شئ بالنسبة لي.

دنيا بطمة
حفل عقد قران
ابتسام بطمة

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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