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كلاب ضالة تسرق مبلغ مالي من عامل في العارضة

منذ يوم
5278
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كلاب ضالة تسرق مبلغ مالي من عامل في العارضة

جازان (صدى):
سرقت كلاب ضالة في إحدى قرى محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مبلغًا ماليًّا، يصل إلى ألف ريال، من أحد العمال أثناء الانشغال بعمله.

جاء ذلك عندما ألقى العامل قميصه جنبا الذي يحتوي على محفظته، ومبلغ مالي يصل إلى ألف ريال للقيام بمهام عمله في فترة المساء يوم أمس، ثم فوجئ بعد دقائق باختفائه من الموقع؛ فانتابه الشك في بادئ الأمر بتعرُّضه للسرقة

وأبلغه أحد أصدقائه بأن الكلاب الضالة تمارس عملية سرقة الملابس، وبعد بحث طويل في المواقع المجاورة عُثر على القميص بين مجموعة من الكلاب، وقد تناثرت جميع محتوياته، بما فيها المبلغ المالي الذي عُثر عليه سليمًا..

العارضة
سرقة
كلاب ضالة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128491
منذ يوم
زين ما كلنه ، والا الفلوس تهون عند روحه ..
ابو ماجد
ابو ماجد عدد التعليقات : 27
منذ يوم
بيشترون ذبيحة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههههههه
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 614
منذ 16 ساعة
زين لحقت علية قبل مايودنة في حسابهم

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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