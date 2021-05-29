كلاب ضالة تسرق مبلغ مالي من عامل في العارضة

جازان (صدى):
سرقت كلاب ضالة في إحدى قرى محافظة العارضة شرق منطقة "جازان" مبلغًا ماليًّا، يصل إلى ألف ريال، من أحد العمال أثناء الانشغال بعمله.
جاء ذلك عندما ألقى العامل قميصه جنبا الذي يحتوي على محفظته، ومبلغ مالي يصل إلى ألف ريال للقيام بمهام عمله في فترة المساء يوم أمس، ثم فوجئ بعد دقائق باختفائه من الموقع؛ فانتابه الشك في بادئ الأمر بتعرُّضه للسرقة
وأبلغه أحد أصدقائه بأن الكلاب الضالة تمارس عملية سرقة الملابس، وبعد بحث طويل في المواقع المجاورة عُثر على القميص بين مجموعة من الكلاب، وقد تناثرت جميع محتوياته، بما فيها المبلغ المالي الذي عُثر عليه سليمًا..