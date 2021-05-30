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استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت

منذ يوم
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استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت

علي القحطاني (صدى):
أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم السبت، إستئناف ارسال العمالة الفلبينية إلى المملكة، وذلك بعد الايقاف المؤقت.

وقالت السفارة في تنويهها: "تود السفارة الإفادة عن إستئناف ارسال العمالة الفلبينية بعد الايقاف المؤقت وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني".

وأشارت إلى حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.

وكانت الفلبين علقت إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحملون العمال تكلفة فحوص كوفيد-19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.

الفلبين
العمالة
للمملكة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
طيب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12077
منذ يوم
شكرا شكرا شكرا على الخبر

ما استقدمت عمالة من يوم أوقفت عن التدريس

عقبال خبر تقاعدي

من أسر العقل

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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