استئناف إرسال العمالة الفلبينية للمملكة بعد الإيقاف المؤقت

علي القحطاني (صدى):
أعلنت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم السبت، إستئناف ارسال العمالة الفلبينية إلى المملكة، وذلك بعد الايقاف المؤقت.
وقالت السفارة في تنويهها: "تود السفارة الإفادة عن إستئناف ارسال العمالة الفلبينية بعد الايقاف المؤقت وذلك بالتفاهم مع الجانب الفلبيني".
وأشارت إلى حرص حكومة المملكة على حماية العمالة المغادرة من تكاليف البروتوكولات الاحترازية.
وكانت الفلبين علقت إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحملون العمال تكلفة فحوص كوفيد-19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.