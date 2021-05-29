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شاهد..رسالة سعد الشثري لمنتقدي قرار إيقاف أصوات المكبرات الخارجية للمساجد

منذ يوم
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شاهد..رسالة سعد الشثري لمنتقدي قرار إيقاف أصوات المكبرات الخارجية للمساجد

عادل الحربي (صدى):
وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، رسالة إلى منتقدي قرار قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة.

وأوضح الشثري أن هذه المسألة من مسائل النظر والاجتهاد التي يعاد فيها إلى صاحب الولاية، قائلا: "يجب السمع والطاعة حينها لصاحب الولاية بما يراه".

وأضاف: "إشغال وسائل التواصل بهذه القضية ليس من الأمور المناسبة، والمرجع إذا كان للإنسان توصية أو رأي أن يتواصل مع المسؤول، إذا اقتنع كان مأجورا، أما محاولة الضغط على أصحاب الولايات ليس من المنهج الشرعي في شيء".

وتابع: "من كان له رأي يكاتب المسؤول دون تهييج أفراد المجتمع على أصحاب الولاية".

المساجد
سعد الشثري
مكبر الصوت

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
كلام سليم
مجرد رأي..
مجرد رأي.. عدد التعليقات : 1
منذ يوم
لاحول ولا قوة الا بالله.
الملل
الملل عدد التعليقات : 529
منذ يوم
كيف حالك ياالشثري
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 845
منذ يوم
جزاك الله خيرا
الملل
الملل عدد التعليقات : 529
منذ يوم
قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال ومن يعش منكم يرا اختلافا كبيرا
وقال ان الشيطان اذا سمع النداء يهرب وله ضراط فكيف اذا سمع قران يقرا في بيوت الله
والان اتوقع ان الشيطان وجنوده مبوسطين وفرحانين
محمد الدوسري
محمد الدوسري عدد التعليقات : 8
منذ يوم
ولي الأمر هو أدرى وأبخص لايكثر بس خلاص ليش ماتسمعون الكلام موضوع منتهي من ولاة الأمر الله يحفظهم قر قر قر قر
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 93
منذ يوم
بارك الله فيك يا شيخ
لقد قلت الحق
مواطن سعودي من الرعيل الأول
مواطن سعودي من الرعيل الأول عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ياشيخ سعد وفقك الله للحق نريد من فضيلتكم فتوى مباشرة مثل هذه لله ثم للتاريخ في حكم السنما والحفلات الغنائية وهيئة الترفيه وبرامجها لكي نكون على بصيرة ونعرف الصح من الخطأ ولكي نعرف اننا امام علماء يقول كلمة الحق ... نحن بانتظار فتواكم الله يحفظكم .
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6706
منذ يوم
نصف ميزانيه الدول اهدرت أموالها على الترفيه والخرابيط ودعم المغنين والممثلين ونيفر لاند وغيرها وووو..الخ وحتى الwwe استفادوا ويوم رجعوا لأمريكا قعدوا يتطنزون ويقولون عننا متخلفين ويبذرون بأموالهم لو هالأموال اعطيت لشعب اصرف وافضل كان م تحصل أحد فقير ولكن الشكوى لله العين بصيرة واليد قصيره💔 الدولة بثرائها تستطيع أن تجعل كل مواطن له بيت وسيارة ودخل شهري ولكن للأسف الشديد لن يحصل هذا.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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