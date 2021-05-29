شاهد..رسالة سعد الشثري لمنتقدي قرار إيقاف أصوات المكبرات الخارجية للمساجد

عادل الحربي (صدى):
وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، رسالة إلى منتقدي قرار قصر استعمال مكبرات الصوت في المساجد على رفع الأذان والإقامة.
وأوضح الشثري أن هذه المسألة من مسائل النظر والاجتهاد التي يعاد فيها إلى صاحب الولاية، قائلا: "يجب السمع والطاعة حينها لصاحب الولاية بما يراه".
وأضاف: "إشغال وسائل التواصل بهذه القضية ليس من الأمور المناسبة، والمرجع إذا كان للإنسان توصية أو رأي أن يتواصل مع المسؤول، إذا اقتنع كان مأجورا، أما محاولة الضغط على أصحاب الولايات ليس من المنهج الشرعي في شيء".
وتابع: "من كان له رأي يكاتب المسؤول دون تهييج أفراد المجتمع على أصحاب الولاية".