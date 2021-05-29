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تركي آل شيخ ينفي تصريحات نسبها إليه عمرو أديب

منذ يوم
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تركي آل شيخ ينفي تصريحات نسبها إليه عمرو أديب

الرياض (صدى):
نفى المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئ العامة للترفيه، ما قاله الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" حول اتفاقه للتعاون في الإنتاج الدرامي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال آل الشيخ: "توضيح مهم، نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الاخ عمرو اديب، يبدو ان هناك سوء فهم، أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقه في المسلسلات ولذلك وجب التنويه لا يصرح بلساني إلا أنا".

وكان عمرو أديب قد صرح قائلا: "كنا في دعوة على العشاء في منزل السفير السعودي في مصر على شرف سيادة المستشار تركي آل شيخ، كان العشاء لعدد محدود من الشخصيات في المجتمع المصري، بين إعلاميين ورجال أعمال وأهل الغناء ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجلسنا مع المستشار ليتحدث عن لقائه بالرئيس".

وأضاف أديب: "بعد مؤتمر المتحدة، بالتحديد يوم الأحد 30 مايو، سيتم الإعلان عن تعاون مشترك بين الأجهزة الفنية الإعلامية السعودية ونظيرتها المصرية،وسيتم عمل ما يقرب ن 60 مسلسل برعاية تركي آل الشيخ، و15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية".

عمرو أديب
ال الشيخ

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
عشاء محدود

يا دوب طبقين
abdul
abdul عدد التعليقات : 5431
منذ يوم
وقديما قالوا : وعود الليل يمحوه النهار .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
اوكي
ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3735
منذ يوم
تلقاه صادق وعلشان عمرو اديب سبق تركي بانزال الخبر فزعل عليه وجحده وقال اوريه بالول ما قلت وغير صحيح فقصد منها انه يعريه قدام المشاهدين والناس😂 . من كلام تركي (لا يصرح بلساني الا انا) .😜

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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