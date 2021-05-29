تركي آل شيخ ينفي تصريحات نسبها إليه عمرو أديب

الرياض (صدى):
نفى المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئ العامة للترفيه، ما قاله الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" حول اتفاقه للتعاون في الإنتاج الدرامي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وقال آل الشيخ: "توضيح مهم، نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الاخ عمرو اديب، يبدو ان هناك سوء فهم، أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقه في المسلسلات ولذلك وجب التنويه لا يصرح بلساني إلا أنا".
وكان عمرو أديب قد صرح قائلا: "كنا في دعوة على العشاء في منزل السفير السعودي في مصر على شرف سيادة المستشار تركي آل شيخ، كان العشاء لعدد محدود من الشخصيات في المجتمع المصري، بين إعلاميين ورجال أعمال وأهل الغناء ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجلسنا مع المستشار ليتحدث عن لقائه بالرئيس".
وأضاف أديب: "بعد مؤتمر المتحدة، بالتحديد يوم الأحد 30 مايو، سيتم الإعلان عن تعاون مشترك بين الأجهزة الفنية الإعلامية السعودية ونظيرتها المصرية،وسيتم عمل ما يقرب ن 60 مسلسل برعاية تركي آل الشيخ، و15 مسرحية غير الحفلات الموسيقية".