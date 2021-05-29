شاهد.. السيسي لسيدة استوقفته خلال جولته: "عنينا ليكي"

القاهرة (صدى):
استوقفت سيدة مصرية مريضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.
وعرضت السيدة على الرئيس المصري مشاكلها الصحية والمعيشية، حيث تواجه مشكلة في عينيها، وفي قدميها 25 مسمارا، ولا تستطيع السير، وتحتاج إلى سيارة "معاقين".
كما أشارت السيدة إلى أن إيجار مسكنها متأخر ولا تستطيع سداده، ليرد الرئيس المصري عليها: "ومحتاجة ايه تاني، كل اللي إنت عايزاه عنينا"، لترد عليه: "سلامتك، عايزة أتصور معاك بقى"، ليجيبها أنه يتم تصويرهما بالفعل.