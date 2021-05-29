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شاهد.. السيسي لسيدة استوقفته خلال جولته: "عنينا ليكي"

منذ يوم
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شاهد.. السيسي لسيدة استوقفته خلال جولته: "عنينا ليكي"

القاهرة (صدى):
استوقفت سيدة مصرية مريضة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وعرضت السيدة على الرئيس المصري مشاكلها الصحية والمعيشية، حيث تواجه مشكلة في عينيها، وفي قدميها 25 مسمارا، ولا تستطيع السير، وتحتاج إلى سيارة "معاقين".

كما أشارت السيدة إلى أن إيجار مسكنها متأخر ولا تستطيع سداده، ليرد الرئيس المصري عليها: "ومحتاجة ايه تاني، كل اللي إنت عايزاه عنينا"، لترد عليه: "سلامتك، عايزة أتصور معاك بقى"، ليجيبها أنه يتم تصويرهما بالفعل.

مصر
السيسي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12077
منذ يوم
ناس صافية نظيفة وافية
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
جزاه الله خير
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 845
منذ 14 ساعة
ربي يجزيك الخير يا ريس على تفقدك لرعيتك

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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