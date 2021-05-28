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عبدالرحمن الجماز : لماذا يتم رفض توثيق البطولات وهل هناك شيء يخافون منه
منذ يوم
2615
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 12075
منذ يوم
الناس في الناس والعنز في النفاس
سعد العريفي
عدد التعليقات : 30
منذ يوم
النصر وحده ضد توثيق البطولات لان بطولاته من ومنا
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه
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