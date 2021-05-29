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ضبط قائد سيارة تباهى بتجاوزه السرعة في ينبع

منذ يوم
2158
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ضبط قائد سيارة تباهى بتجاوزه السرعة في ينبع

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة، تباهى بتجاوزه السرعة المسموح بها، بأحد الطرق السريعة في ينبع.

وأوضحت أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ينبع
المررو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
تهور و جنون

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