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ضبط قائد سيارة تباهى بتجاوزه السرعة في ينبع
منذ يوم
2158
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المدينة المنورة (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة، تباهى بتجاوزه السرعة المسموح بها، بأحد الطرق السريعة في ينبع.
وأوضحت أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
تهور و جنون
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واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
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