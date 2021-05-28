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شاهد.. معلم ينجح في جمع أصدقاء طفولته على مأدبة عشاء بعد 35 عاماً

منذ يوم
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شاهد.. معلم ينجح في جمع أصدقاء طفولته على مأدبة عشاء بعد 35 عاماً

بدر الحارثي (صدى):
نجح المعلم فهد بن ثروي الشمري والذي يعمل في احد المدارس الثانوية بالعاصمة الرياض في جمع أصدقاءه قبل أكثر من 35 عاماً وذلك قبل انشاء قروب واتس اب حيث استمر في البحث عنهم وعن طرق التواصل معهم طوال السنوات الماضية الى ان أستطاع العثور على أرقام اغلبهم والتواصل معهم بعد هذه الفترة من الانقطاع .

حيث قرر ان يقيم مأدبة عشاء ترحيباً واحتفاءاً بهم بمنزله بحي السلي بمدينة الرياض .

وعبر المعلم الشمري عن سعادته وسروره بعد ان تمكن من العثور على اصدقاء الطفولة التى جمعتهم به أيام لا ولن تنسى فيها من المواقف الشيء الكثير الذي يجعله يفخر بهولاء الاصدقاء مما دفعه للبحث عنهم واحداً تلو الآخر .

وأضاف بإن ديننا الحنيف حثنا على التواصل والترابط والألفة والمحبة كما واننا في هذه الدنيا الرحبة وفي مملكتنا المترامية الأطراف نبحث عن عمل سيذكرنا به الجميع بعد رحيلنا عن هذه الدنيا اذا ما الذي سيبقى للأنسان بعد رحيلة سوى دعوة من صحبته الصالحة التى عرفها عن قرب وجمعته بها الحياة دون مصالح شخصية او امر من أمور الدنيا انما محبة في الله .

وعن الطرق التي قام بها لإيجاد هولاء الاصدقاء قال المعلم الشمري بانه بدا بالسوال عن بعضهم من خلال زملاء الدراسة او أماكن التقائهم قديماً سوى في الحدائق او ملاعب الحواري او حتى البقالات القريبة .

وعبر أصدقاء المعلم الشمري عن عظيم امتنانهم وشكرهم لما قام به من جهود من أجل اللقاء بهم ومشيدين بأخلاقه العالية ورحابه صدره والابتسامة التى لم تفارق محياه منذ ان عرفوه وحتى لقائهم به بعد طول انقطاع،وتعهد الجميع على ان يكون هناك اجتماعاً شهرياً للمجموعة في منزل أحد الأصدقاء كل شهر .

يشار الى ان الواتس أب أصبح اليوم أحد اهم وسائل التواصل الاجتماعي بل والترابط الأسري.فالدعوات للزواجات وغيرها تتم برسالة جماعية او عبر قروبات وكذا في حال تقديم العزاء كما انه وعبر خاصية الموقع ( اللوكيشن ) الموجودة به اصبح من السهل الوصول لاي موقع وفي اي مكان .

التعليقات

أم صالح
أم صالح عدد التعليقات : 13
منذ يوم
ماشاء الله تبارك الله
الله يديم المحبة والصحبة
أم صالح
أم صالح عدد التعليقات : 13
منذ يوم
ماشاء الله تبارك الله
الله يديم المحبة والصحبة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50077
منذ يوم
ما شاء الله عليه و بارك فيه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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