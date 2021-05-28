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"داء الرشاشيات" عدوى جديدة تهدد مرضى كورونا

منذ يوم
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"داء الرشاشيات" عدوى جديدة تهدد مرضى كورونا

نيودلهي (صدى):
كشف الأطباء في مدينة فادودارا الهندية، الخميس الماضي، عن ظهور 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى "داء الرشاشيات".

وتظهر عدوى "داء الرشاشيات" لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الأطباء أنه على الرغم من أن داء الرشاشيات الجيوب الأنفية الرئوي، نادر الحدوث، إلا أنه ليس مميتًا مثل الفطر الأسود.

وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "cdc"، إلى أن داء الرشاشيات هو عدوى تسببها نوع من الفطريات الشائعة التي تعيش في الداخل والخارج، حيث يستنشق معظم الأشخاص جراثيم الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمشكلات صحية بسبب الرشاشيات، تشمل ردود فعل تحسسية وعدوى في أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين.

كورونا
داء الرشاشيات

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80309
منذ يوم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128484
منذ يوم
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم اكفنا الأمراض ومسبباتها ماعلمناها وماجهلناها .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
واضح*** وصريح***
تشكووووه،وبيقطونه فالنظارة..
د محمد ماجد بخش
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨...
أبو عبدالله الحربي
كرونا صار متذبذب اليس المتذبذب يتعب أي صيغة تريد 😐
ابو وليد
قصدك مدبوغ بارك هههههه القم يا ابو خرقه

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