"داء الرشاشيات" عدوى جديدة تهدد مرضى كورونا

نيودلهي (صدى):
كشف الأطباء في مدينة فادودارا الهندية، الخميس الماضي، عن ظهور 8 حالات إصابة بعدوى فطرية جديدة تسمى "داء الرشاشيات".
وتظهر عدوى "داء الرشاشيات" لدى الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الأطباء أنه على الرغم من أن داء الرشاشيات الجيوب الأنفية الرئوي، نادر الحدوث، إلا أنه ليس مميتًا مثل الفطر الأسود.
وأشار مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "cdc"، إلى أن داء الرشاشيات هو عدوى تسببها نوع من الفطريات الشائعة التي تعيش في الداخل والخارج، حيث يستنشق معظم الأشخاص جراثيم الرشاشيات كل يوم دون أن يمرضوا.
ولفت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو أمراض الرئة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمشكلات صحية بسبب الرشاشيات، تشمل ردود فعل تحسسية وعدوى في أعضاء الجسم بما في ذلك الرئتين.