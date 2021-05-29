رد وزير الاستخبارات الإسرائيلي على فشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ حماس

القدس (صدى):
قال إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن منظومة القبة الحديدية معجزة تحدث عنها العالم، لافتا إلى أنهم يملكون قدرات تكنولوجية مهولة.
وأوضح:"أبدينا 10% فقط من قدراتنا العسكرية، وهذا يكفي لهذه المعركة، قادة حماس تحصنوا في أنفاق على عمق 20 مترًا تحت الأرض، حماس وضعت الشعب في مرمى النار".
ورد كوهين على سؤال مذيع "العربية":"كيف عجزت منظومة القبة الحديدية عن التصدي لجزء من الصواريخ التي أطلقت من غزة؟"، قائلاً:"نطور دائمًا التقنيات لدينا، ونملك الكثير من التكنولوجيا لم نعرضها حتى الآن".
وتابع:"في الحملة الأخيرة التي أمتدت 11 يومًا، ما شهدناه كان بسيطًا، واستخدان الالآف الصواريخ من جانب حماس لم يكن فعالاً، والضرر بسيط جدًا على أرض إسرائيل".