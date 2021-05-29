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رد وزير الاستخبارات الإسرائيلي على فشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ حماس

منذ 3 ساعات
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رد وزير الاستخبارات الإسرائيلي على فشل القبة الحديدية في التصدي لصواريخ حماس

القدس (صدى):
قال إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إن منظومة القبة الحديدية معجزة تحدث عنها العالم، لافتا إلى أنهم يملكون قدرات تكنولوجية مهولة.

وأوضح:"أبدينا 10% فقط من قدراتنا العسكرية، وهذا يكفي لهذه المعركة، قادة حماس تحصنوا في أنفاق على عمق 20 مترًا تحت الأرض، حماس وضعت الشعب في مرمى النار".

ورد كوهين على سؤال مذيع "العربية":"كيف عجزت منظومة القبة الحديدية عن التصدي لجزء من الصواريخ التي أطلقت من غزة؟"، قائلاً:"نطور دائمًا التقنيات لدينا، ونملك الكثير من التكنولوجيا لم نعرضها حتى الآن".

وتابع:"في الحملة الأخيرة التي أمتدت 11 يومًا، ما شهدناه كان بسيطًا، واستخدان الالآف الصواريخ من جانب حماس لم يكن فعالاً، والضرر بسيط جدًا على أرض إسرائيل".

حماس
إيلي كوهين
وزارة الاستخبارات الإسرائيلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11780
منذ 6 دقائق
وجع في شكلك إسرائيلي نحس
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128371
منذ 39 ثانية
لعنك الله واخزاك يا عدو الله وعدو عباد الله ..

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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
كل أزهار الغد متواجدة في بذور اليوم, وكل نتائج الغد متواجدة في أفكار اليوم الخلاصة . آيسكريم بشرائح الشكولاتة كانت فكرة جيدة أعتذر لك...
عبدالله
طيب
د محمد ماجد بخش
البحر فيه سمك وفيه حوادث وفيه طاقة مغناطيسية وفيه ماء مالح وفيه غواصات

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