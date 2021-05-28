رحلة سفر بقارب تنتهي بمصرع 76 شخصا بطريقة مروعة

أبوجا (صدى):
شهدت ولاية كيبي النيجيرية، يوم أمس، حادث مروع حيث غرق قارب كان يقل ما لا يقل عن 100 شخص في نهر النيجر.
وذكرت السلطات المحلية أن القارب كان متجها من ولاية النيجر إلى بلدة وارا في ولاية كيبي لكنه انقسم وغرق عدد كبير من الركاب.
وأضافت أن القارب كان يقل ما بين 100 و 200 شخص وقت الحادث، توفي منهم 76، بينما تم إنقاذ 22 شخصا، ولا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".
الجدير بالذكر أن السبب الذي أدي لانقسام القارب لم يتضح بعد، إلا أن أغلب حوادث الزوارق في نهر النيجر يكون سببها تكدسها بالركاب أو سوء حالتها أو الركام المتناثر تحت سطح المياه الذي عادة ما تصطدم به الزوارق.