نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رحلة سفر بقارب تنتهي بمصرع 76 شخصا بطريقة مروعة

منذ 3 ساعات
2146
1
رحلة سفر بقارب تنتهي بمصرع 76 شخصا بطريقة مروعة

أبوجا (صدى):
شهدت ولاية كيبي النيجيرية، يوم أمس، حادث مروع حيث غرق قارب كان يقل ما لا يقل عن 100 شخص في نهر النيجر.

وذكرت السلطات المحلية أن القارب كان متجها من ولاية النيجر إلى بلدة وارا في ولاية كيبي لكنه انقسم وغرق عدد كبير من الركاب.

وأضافت أن القارب كان يقل ما بين 100 و 200 شخص وقت الحادث، توفي منهم 76، بينما تم إنقاذ 22 شخصا، ولا يزال الغواصون يبحثون عن المزيد من الجثث".

الجدير بالذكر أن السبب الذي أدي لانقسام القارب لم يتضح بعد، إلا أن أغلب حوادث الزوارق في نهر النيجر يكون سببها تكدسها بالركاب أو سوء حالتها أو الركام المتناثر تحت سطح المياه الذي عادة ما تصطدم به الزوارق.

مصرع
ولاية كيبي النيجيرية
نهر النيجر
حوادث الزوارق

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128374
منذ 3 ساعات
اللي باالصوره هو قارب والا الدلافين اللي طلعت في الكويت ...؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11798
منذ 4 دقائق
البحر فيه سمك وفيه حوادث وفيه طاقة مغناطيسية وفيه ماء مالح وفيه غواصات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
٧ محطات. اجتماعات في المطار . وارجعها لك
د محمد ماجد بخش
ممكن يا مدام أحلام استعير منك الطيارة الخاصة بك في مهمة علمية
د محمد ماجد بخش
كل أزهار الغد متواجدة في بذور اليوم, وكل نتائج الغد متواجدة في أفكار اليوم الخلاصة . آيسكريم بشرائح الشكولاتة كانت فكرة جيدة أعتذر لك...
عبدالله
طيب
د محمد ماجد بخش
البحر فيه سمك وفيه حوادث وفيه طاقة مغناطيسية وفيه ماء مالح وفيه غواصات

أخر الأخبار

تكريم "فتحاوي" خطف الأنظار بعفويته والسماح له بحضور المباريات مجانًا
تكريم "فتحاوي" خطف الأنظار بعفويته والسماح له بحضور المباريات مجانًا
منذ 38 ثانية 1014
شخص يثير الجدل بتصويره لفتيات دون إذنهن
شخص يثير الجدل بتصويره لفتيات دون إذنهن
منذ 14 دقيقة 1225
عبدالرحمن الجماز : لماذا يتم رفض توثيق البطولات وهل هناك شيء يخافون منه
عبدالرحمن الجماز : لماذا يتم رفض توثيق البطولات وهل هناك شيء يخافون منه
منذ 57 دقيقة 367
رجل يخنق طفليه وينتحر بعد خلافه مع زوجته
رجل يخنق طفليه وينتحر بعد خلافه مع زوجته
منذ 58 دقيقة 354
عبدالعزيز المريسل : النصر يملك 17 دوري بجميع مسمياته
عبدالعزيز المريسل : النصر يملك 17 دوري بجميع مسمياته
منذ 59 دقيقة 351
إلغاء احتفالات الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي
إلغاء احتفالات الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي
منذ ساعة 1478
ضبط قائد سيارة تباهى بتجاوزه السرعة في ينبع
ضبط قائد سيارة تباهى بتجاوزه السرعة في ينبع
منذ ساعة 1381
شاهد.. معلم ينجح في جمع أصدقاء طفولته على مأدبة عشاء بعد 35 عاماً
شاهد.. معلم ينجح في جمع أصدقاء طفولته على مأدبة عشاء بعد 35 عاماً
منذ ساعة 1847
" الداخلية" تمدد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية
" الداخلية" تمدد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية
منذ ساعتين 1858
الاتحاد يخفض ديونه من 450 مليون ريال إلى 200 مليون
الاتحاد يخفض ديونه من 450 مليون ريال إلى 200 مليون
منذ ساعتين 2068