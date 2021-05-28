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إسقاط حكم إعدام سيف الإسلام القذافي

منذ ساعة
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إسقاط حكم إعدام سيف الإسلام القذافي

طرابلس (صدى):
كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" أن المحكمة الليبية العليا أسقطت حكمًا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي.

وشمل الحكم أيضًا رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها لـ "سيف القذافي" اتهامات تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 فبراير 2011.

كما تم توجيه الاتهام إليه بإصدار أوامر بقتلهم فضلاً عن اتهامات الإضرار بالمال العام، بالإضافة لتهم ارتكاب جرائم حرب.

ومن جانبها عارضت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أحكام الإعدام التي صدرت بحقه.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في 2015 حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، و8 من المقربين من النظام السابق.

ليبيا
سيف الإسلام القذافي
معمر القذافي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128353
منذ ساعة
طيب ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11735
منذ ساعة
الصراحة بيئة ليبيا الصحراوية تتوافق مع ظاهرة حكم القذافي الأب وتشهد لك الطلعة أو الطلة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11735
منذ دقيقتين
يا صدى ممكن تستضيفوا لنا سيف الإسلام القذافي .. ترى حواره مهم في الساحة العربية اليوم . خاصة وإنه الصندوق الأسود الليبي

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أحدث التعليقات

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قرأت الخبر ثاني بتمعن . انتهى الموضوع بالفعل . الحمد لله خلي الحبل معك لنا ننشر عليه غسيلنا

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