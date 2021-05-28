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بالفيديو .. استشارية أمراض وراثية : الزواج الصحي يكون بعيد عن الأقارب

منذ ساعتين
1970
بالفيديو .. استشارية أمراض وراثية : الزواج الصحي يكون بعيد عن الأقارب

عادل الحربي (صدى):
شددت استشارية أمراض وراثية، نورة الضعيان، على ضرورة أن تقليل زواج الأقارب، مؤكدة أن الزواج الصحي يكون بعيد عن الأقارب.

وأضافت، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن جزء كبير من الأمراض الوراثية تكون نتيجة أن الإنسان يأخذ جين معطوب من الأب وآخر من الأم.

ولفتت إلى أن الأمراض الوراثية موجودة في جميع أنحاء العالم لكن يظهر تأثيرها بشكل أكبر في حالة زواج الأقارب.

ونبهت بأن أكثر أمراض وراثية تم ضم شملهم ضمن برنامج فحص ما بعد الزواج مرض فقر الدم البحر الأبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي.

وأشارت إلى أن مرض فقر الدم البحر الأبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي منتشر في المملكة في أماكن معينة، وهي المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية.

الأقارب
الزواج الصحي
أمراض وراثية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11723
منذ ساعة
وش تقول يا أبو محمد

خذوا الثانية

ما فهمت عندي نية أملأ حياتي بغريبة من الأباعد تخاويني : تقول زواج صحي : زواج جديد تشجع عليه وزارة الصحة .

نتواصل عزيزي أبو محمد عبر صفحات صدى اليوم مالي رغبة في أي شيء علمي عن المغناطيسية لكن مع كل أسف كل الموضوع أعلاه مغناطيسي بحت يعني المغناطيسية الصحية يا بو محمد هي الكتلة الفراغية الصحية . الثقالة التي لا تتفاعل بالمصاهرة غير الصحية
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128347
منذ ساعة
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128347
منذ 51 دقيقة
الحقيقه انا ماادري يادكتور ماجد هو الكلام موجه لي او لـ ابو محمد غيري ، على كل حال اذا الكلام موجه لي ، فأنا قريت تعليقك ، ولا اخفيك انا رجل ميكانيكي ولا افهم باالذره والمغناطيسيه ، وإن كان علم الميكانيكا فيزيائي ، إلا انه فيزيائي سطحي لا يصل الى الأعماق والذره وجزيئاتها ، وبما اني ميكانيكي فأنا اعرف ان البستن سيعمل 100 % إذا كان ذراع البستن سليم من اي عيوب وكذالك السبايك يا دكتور لازم تكون ( أويلد آند فري سلايد ) ولا تنسى عمود الكرنك ، مهم ، لازم يكون بصحة جيده لأنه كل الأعضاء مركبة عليه ومرتكزة عليه .. فإن رأيت كل هاالأجزا سليمه إعلم علم اليقين ان المكينه شغاله في السليم 100 % ، تزوج من حيث شئت وباالرفاء والبنين ، بإذن الله ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11723
منذ 29 دقيقة
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128344
نور صحيفة صدى بفكرك وحضورك والمقصود في إبداء الرأي . حفظك الله.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11723
منذ 27 دقيقة
الله الله الله على طربك الميكانيكي ابو محمد 😎 ✍️ 
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128347
منذ 17 دقيقة
تسلم يادكتور محمد ، وهذا من ذوقك وحسن اخلاقك ، ومنكم نتعلم يا اخي ,, حفظك الله لك ما منحك وبارك لك فيه .. اللهم آمين ..

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