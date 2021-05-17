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لقطة عفوية لاستراحة مسافرين قديما
منذ 3 أسابيع
6782
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التعليقات
immatapaf
عدد التعليقات : 57
منذ 37 دقيقة
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أحدث التعليقات
ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء
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