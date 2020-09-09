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المحامي فهد بارباع يصدم المريسل أمام الجميع بخصوص المولد والقرني

Time منذ 39 دقيقة
Views 1895
المحامي فهد بارباع يصدم المريسل أمام الجميع بخصوص المولد والقرني

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الأخيرة، بشأن بيع لاعبيه.

وقال المريسل: " أستاذ أنمار شاهدت تصريحك عبر القناة الرياضية السعودية الذي تؤكد فيه الاتحاد لاعبيه ليس للانتقال أو الإعارة وأنك لن تعلق على بيان النصر، وأن إدارتكم ستتجه للرفع قانونياً ".

وتابع: " كيف تفسر لي مفاوضتك مع النصر حول اعارة فهد المولد و فواز القرني و قيامك بمشاورة المحامي فهد بارباع حول نظامية عودة اللاعبان للإتحاد بعد فراغ النصر من البطولة الاسيوية " .

ومن جانبه رد المحامي بارباع برد مقتضب وصادم للمريسل بقوله: " غير صحيح ولم يتصل فيني الاستاذ أنمار الحائلي أبداً بطلب الرأي القانوني حيال هذا الموضوع " .

وكان النصر أثار جدلا بتفاوضه مع كل من فهد المولد وفواز القرني خلال مبارتهما الأخيرة في دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
مابقى إلا انتي نسمع النصايح منك م أقول إلا ي {الله} يعلي يعظيم بهساعة الفجر هاذي أن تبتليها ابتلاء عظيم وتفرح قلوبنا بيومها اللهم آمين يارب العالمين اللهم آمين يارب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل فيك اللهم يا{الله}بعزتك وجبروتك أن ترينا عظائم وعجائب قدرتك فيها وعلى من شاكلتها مغروره ومتغطرسه .
أبو كنان
سبحان الله ! الحزم من هزم الفرق الكبرى في الدور الأول يخرج من الدوري بداية نارية ولكن العبرة بالخواتيم التعاون من حقق كأس الملك وهزم الهلال رايح جاي الموسم الماضي (7/ صفر ) بمجموع المبارتين، ينجو من الهبوط بأعجوبة... الاتحاد من نجا من الهبوط الموسم الماضي ينجو الموسم الحالي... الباطن من هبط الموسم الماضي يعود الموسم الحالي فمرحبا بفريق لا يعرف اليأس
عزيزة الزهراني
الله يفك اسره لاتشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك
لالا
كل واحد يتزوج من ثوبه ويطالع على قده لا يطالع فوق ولا يبلاى الناس باكراصه والعايله تحت المداس ما يهمونا بشي مشردين 🙂
إتحادي
هارد لك لا حققت الدوري ولا هبطت الاتحاد رغم كل المحاولات المشروعة وغير المشروعة

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