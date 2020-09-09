المحامي فهد بارباع يصدم المريسل أمام الجميع بخصوص المولد والقرني

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز المريسل، على تصريحات رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي الأخيرة، بشأن بيع لاعبيه.
وقال المريسل: " أستاذ أنمار شاهدت تصريحك عبر القناة الرياضية السعودية الذي تؤكد فيه الاتحاد لاعبيه ليس للانتقال أو الإعارة وأنك لن تعلق على بيان النصر، وأن إدارتكم ستتجه للرفع قانونياً ".
وتابع: " كيف تفسر لي مفاوضتك مع النصر حول اعارة فهد المولد و فواز القرني و قيامك بمشاورة المحامي فهد بارباع حول نظامية عودة اللاعبان للإتحاد بعد فراغ النصر من البطولة الاسيوية " .
ومن جانبه رد المحامي بارباع برد مقتضب وصادم للمريسل بقوله: " غير صحيح ولم يتصل فيني الاستاذ أنمار الحائلي أبداً بطلب الرأي القانوني حيال هذا الموضوع " .
وكان النصر أثار جدلا بتفاوضه مع كل من فهد المولد وفواز القرني خلال مبارتهما الأخيرة في دوري المحترفين.
اقرأ أيضًا: