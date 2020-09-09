نواف بن سعد: هناك أندية زودوا بطولاتهم ما أدري من وين جابوها ولم يصلوا للهلال

طلال الغامدي (صدى):
أعرب رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير نواف بن سعد، عن سعادته بتتويج الهلال ببطولة الدوري بعد فوزه على الشباب،2-1 .
وقال الأمير نواف في تصريحات تلفزيونية: " الهلال الآن حقق البطولة الـ60 وأمامه بطولات قادمة، وفي أندية زودوا بطولاتهم ما أدري من وين جابوها لكن لم يصلوا للهلال " .
وأضاف: " تبقى الشرف الأكبر وأغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وبإذن الله يتحقق " مشيرا إلى وجود قرارات كانت " ظالمة " ضد الهلال الموسم الماضي والإدارة تغلبت عليها وحققت بطولتين كبيرتين -على حد قوله-
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