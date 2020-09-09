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نواف بن سعد: هناك أندية زودوا بطولاتهم ما أدري من وين جابوها ولم يصلوا للهلال

Time منذ ساعة
Views 1674
نواف بن سعد: هناك أندية زودوا بطولاتهم ما أدري من وين جابوها ولم يصلوا للهلال

طلال الغامدي (صدى):
أعرب رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير نواف بن سعد، عن سعادته بتتويج الهلال ببطولة الدوري بعد فوزه على الشباب،2-1 .

وقال الأمير نواف في تصريحات تلفزيونية: " الهلال الآن حقق البطولة الـ60 وأمامه بطولات قادمة، وفي أندية زودوا بطولاتهم ما أدري من وين جابوها لكن لم يصلوا للهلال " .

وأضاف: " تبقى الشرف الأكبر وأغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين وبإذن الله يتحقق " مشيرا إلى وجود قرارات كانت " ظالمة " ضد الهلال الموسم الماضي والإدارة تغلبت عليها وحققت بطولتين كبيرتين -على حد قوله-

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
مابقى إلا انتي نسمع النصايح منك م أقول إلا ي {الله} يعلي يعظيم بهساعة الفجر هاذي أن تبتليها ابتلاء عظيم وتفرح قلوبنا بيومها اللهم آمين يارب العالمين اللهم آمين يارب العالمين حسبي الله ونعم الوكيل فيك اللهم يا{الله}بعزتك وجبروتك أن ترينا عظائم وعجائب قدرتك فيها وعلى من شاكلتها مغروره ومتغطرسه .
أبو كنان
سبحان الله ! الحزم من هزم الفرق الكبرى في الدور الأول يخرج من الدوري بداية نارية ولكن العبرة بالخواتيم التعاون من حقق كأس الملك وهزم الهلال رايح جاي الموسم الماضي (7/ صفر ) بمجموع المبارتين، ينجو من الهبوط بأعجوبة... الاتحاد من نجا من الهبوط الموسم الماضي ينجو الموسم الحالي... الباطن من هبط الموسم الماضي يعود الموسم الحالي فمرحبا بفريق لا يعرف اليأس
عزيزة الزهراني
الله يفك اسره لاتشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك
لالا
كل واحد يتزوج من ثوبه ويطالع على قده لا يطالع فوق ولا يبلاى الناس باكراصه والعايله تحت المداس ما يهمونا بشي مشردين 🙂
إتحادي
هارد لك لا حققت الدوري ولا هبطت الاتحاد رغم كل المحاولات المشروعة وغير المشروعة

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