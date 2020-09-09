مرتضى منصور يمنع " شوبير " من التعليق على مباريات الزمالك

وكالات (صدى):
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، منع الإعلامي والمعلق الرياضي أحمد شوبير من التعليق على أي مباريات لنادي الزمالك.
وكان منصور قد وجه تحذيرًا لشوبير بالكف عن الشائعات بخصوص ما تردد عن منع والد طفل توفي داخل حمام السباحة من دخول نادي الزمالك، وهو ما نفاه مرتضى، مؤكدًا أن وفد من النادي قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.
يذكر أن نادي الزمالك شهد سقوط طفل عمره 4 سنوات داخل حمام السباحة، حيث فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة.