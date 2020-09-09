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مرتضى منصور يمنع " شوبير " من التعليق على مباريات الزمالك

Time منذ 14 دقيقة
Views 1298
مرتضى منصور يمنع " شوبير " من التعليق على مباريات الزمالك

وكالات (صدى):
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، منع الإعلامي والمعلق الرياضي أحمد شوبير من التعليق على أي مباريات لنادي الزمالك.

وكان منصور قد وجه تحذيرًا لشوبير بالكف عن الشائعات بخصوص ما تردد عن منع والد طفل توفي داخل حمام السباحة من دخول نادي الزمالك، وهو ما نفاه مرتضى، مؤكدًا أن وفد من النادي قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.

يذكر أن نادي الزمالك شهد سقوط طفل عمره 4 سنوات داخل حمام السباحة، حيث فوجئت والدة الطفل، بعدم تواجد طفلها في العوامة، وظلوا يبحثون عنه لمدة طويلة، وتم تفريغ الحمام بالكامل، وظل المنقذون يبحثون، وفي النهاية وجدوه في قاع حمام السباحة.

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أحدث التعليقات

مصعب
ياخي الكأس الاستثنائي الجديد اخذه النصر هذي نسخه ثانية
بلبل البحر
اظن ان العلاقة ستتوتر بين بعض الآباء وبين أبناءهم بسبب هذه الفتوى,,لأن الدخان ليس كالخمر في درجة التحريم.. فبعض الآباء يرى أنه مكروه ويرى أن ابنه عاق إن رفض ان يشتري له هذا البلاء.. لا سيما لو كان الأب كبير في السن!! الله يتوب على جميع المدخنين من هذا البلاء
بلبل البحر
الحمد لله على العافية ونعمة العقل
algernaas4
الف مبرررررررررررررروك البطولة رقم 60 يازعماء أدام الله أفراحكم
algernaas4
الف مبرررررررررررررروك البطولة رقم 60 يازعماء أدام الله أفراحكم

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