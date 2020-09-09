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معلم يتابع تلاميذه عبر "مدرستي" رغم تواجده في صالة انتظار عيادات القلب للكشف

Time منذ 20 دقيقة
Views 1427
معلم يتابع تلاميذه عبر "مدرستي" رغم تواجده في صالة انتظار عيادات القلب للكشف

عادل الحربي (صدى):
قرر أحد المعلمين التغلب على مرضه وشرح من هاتفه للطلاب عبر منصة "مدرستي"، حيث كان يتابع طلابه ويتفاعل معهم وهو في صالة الانتظار من عيادات القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

ويذكر أن المعلم "علي بن حسين آل شتلة"، قدم، من سراة عبيدة إلى الرياض لمتابعة حالة قلبه بعد عامين من إجرائه العملية.

وقال المعلم : أعمل في ثانوية زيد بن حارثة بمركز الوهابة بسراة عبيدة، أعطاني الطبيب صبغة، تمهيداً لإجراء الأشعة، وفي أثناء الانتظار سجلت دخولي لمنصة "مدرستي" من خلال هاتفي وبدأت في تحضير الطلاب وشرح مادة التفسير المُعدة مسبقاً،وفقًا لسبق.

وأضاف: نظراً لحالتي الصحية، واندماجي مع طلابي لم أشعر بما حولي من المارة والمراجعين، وبعد نهاية الحصة، تقدم لي مراجع وشكرني على صنيعي، ثم أخبرني أنه التقط عدة صور.

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أحدث التعليقات

ابو رياض الحربي
حرام عليكم تعرضونها للخطر
نجاة محمد
احسنت بس المهم يفهمون الرسالة
نجاة محمد
الف مليون مبروك ودوم الفرحة
ابو رياض الحربي
لالا اشوفها خربت من حضرته يمد بوزه على المواطنه الي تبحث عن لقمة العيش لا بارك الله فيك...يا ناس شوف لنا حل مع الأجانب هاذي الي كل يوم طالعلي في مشكله زي كذا او يسب البلد واهله خلاص وقفوهم عند حدهم قسم بالله شي يقهر
EBRAHIM🌩
طيب وشلون الواحد يجدد الرخصة وهو عليه مخالفات مرورية انتم ي المرور لاتسقطون المخالفات على من مر عليه وقت طويل وصار ملتزم ب أنظمة المرور!؟ وغير كذا لا توجد مراعاة لظروف الناس المعيشية فهنالك اناس ابتليوو بلفقر وضعف الحاجة في الحياة يفترض مراعاة ظروف الناس الإجتماعية والنفسية قبل إعطائه مخالفة مروريه !! المرور للأسف الشديد لا يعمل بشكل عادل فهنالك شباب يظللون سياراتهم ويفعلون أمور مخزية في الشوارع ومع كذا المرور غافل عنهم!🤔 مايتعذب منهم إلا الفقراء إلي ابتليوا بهم

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