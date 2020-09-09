الفيحاء ثالث الهابطين وفوز الوحدة والفيصلي

طلال الغامدي (صدى):
حقق التعاون فوزًا قاتلاً على ضيفه الفيحاء، بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهبط الفيحاء رسميًا.
وتعرض أنجلو نيتو للطرد في الدقيقة 69 من عمر المباراة، بسبب حصوله على الإنذار الثاني.
ورفع التعاون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.
وفي الجولة ذاتها، حقق الفيصلي الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف، ليقفز الفيصلي للمركز الخامس برصيد 48 نقطة فيما بقي أبها عند 38 نقطة في المركز التاسع.
ووضع ويليام الفيصلي في المقدمة عقب مرور 23، وعزز رافاييل سيلفا تقدم الفريق في الدقيقة 52، وقلص كريم العواضي النتيجة لصالح أبها من ركلة جزاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
نجح الوحدة في الفوز على الحزم بهدفين دون رد، ليرفع الوحدة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، ليدخل في المربع الذهبي للبطولة، فيما بقي الحزم الهابط رسميًا في الجولة الماضية، عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.