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النصر ينهي موسمه بالفوز على الاتفاق "صور"

Time منذ 9 دقائق
Views 1172
النصر ينهي موسمه بالفوز على الاتفاق "صور"

ماجد محمد (صدى):
نجح النصر في تحقيق الفوز على ضيفه الاتفاق، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عبدالرازق حمدالله أهداف اللقاء من ركلة جزاء ليمنح النصر التقدم عقب مرور 7 دقائق فقط، وأدرك صالح آل جمعان التعادل للاتفاق في الدقيقة 19 وأحرز جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل عبدالفتاح آدم هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 72، وقلص هزاع الهزاع النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

وأنهى النصر موسمه في المركز الثاني بعدما وصل رصيده إلى 64، فيما فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز الثامن.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقول الله يعيننا ورزقنا من واسع فضله .. وبس ..
ابو محمد 😎 ✍️
واخيبه لكما الإثنين ..
دآنـــــــہہ
جعلك بالمغص ليش ما في احترام للنعمه🙄
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده وحظها سيء .. .. تشوفه زعلان وتحارشه ...
دآنـــــــہہ
يامااامي بسم الله الرحمن الرحيم 😭😩

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