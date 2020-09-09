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الاتحاد ينجو من الهبوط.. وضمك والفتح يحرزان 7 أهداف في ملحمة مثيرة (فيديو وصور)

Time منذ ساعة
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الاتحاد ينجو من الهبوط.. وضمك والفتح يحرزان 7 أهداف في ملحمة مثيرة (فيديو وصور)

طلال الغامدي (صدى):
نجح نادي الاتحاد في مصالحة جماهيره في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، بعد أن أحرز ثنائية نظيفة في شباك العدالة .

وأحرز أهداف الأتحاد في الجولة الأخيرة كل من: اللاعب فهد المولد، ومحترف الاتحاد بوني؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الـ 11 بـ35 نقطة، والعدالة يقبع في المركز الأخير بـ 21 نقطة.

وفي الجولة ذاتها نجح الأهلي في إحراز ثنائية في شباك الرائد مقابل لاشيء؛ حيث أحرز أهداف الأخضر سلمان المؤشر وعمر السومة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز السادس بـ 46 نقطة.

وشهدت مباراة ضمك والفتح ملحمة رياضية مثيرة حيث شهدت المباراة تسجيل 7 أهداف.

وسجل ضمك رباعية فيما سجل الفتح 3 أهداف؛ ليحتل ضمك المركز الـ 10 برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز 12 برصيد 33 نقطة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
احسنت بس المهم يفهمون الرسالة
نجاة محمد
الف مليون مبروك ودوم الفرحة
ابو رياض الحربي
لالا اشوفها خربت من حضرته يمد بوزه على المواطنه الي تبحث عن لقمة العيش لا بارك الله فيك...يا ناس شوف لنا حل مع الأجانب هاذي الي كل يوم طالعلي في مشكله زي كذا او يسب البلد واهله خلاص وقفوهم عند حدهم قسم بالله شي يقهر
EBRAHIM🌩
طيب وشلون الواحد يجدد الرخصة وهو عليه مخالفات مرورية انتم ي المرور لاتسقطون المخالفات على من مر عليه وقت طويل وصار ملتزم ب أنظمة المرور!؟ وغير كذا لا توجد مراعاة لظروف الناس المعيشية فهنالك اناس ابتليوو بلفقر وضعف الحاجة في الحياة يفترض مراعاة ظروف الناس الإجتماعية والنفسية قبل إعطائه مخالفة مروريه !! المرور للأسف الشديد لا يعمل بشكل عادل فهنالك شباب يظللون سياراتهم ويفعلون أمور مخزية في الشوارع ومع كذا المرور غافل عنهم!🤔 مايتعذب منهم إلا الفقراء إلي ابتليوا بهم
ابو رياض الحربي
ماشالله تبارك الله

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