الاتحاد ينجو من الهبوط.. وضمك والفتح يحرزان 7 أهداف في ملحمة مثيرة (فيديو وصور)

طلال الغامدي (صدى):
نجح نادي الاتحاد في مصالحة جماهيره في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، بعد أن أحرز ثنائية نظيفة في شباك العدالة .
وأحرز أهداف الأتحاد في الجولة الأخيرة كل من: اللاعب فهد المولد، ومحترف الاتحاد بوني؛ حيث يحتل الاتحاد المركز الـ 11 بـ35 نقطة، والعدالة يقبع في المركز الأخير بـ 21 نقطة.
وفي الجولة ذاتها نجح الأهلي في إحراز ثنائية في شباك الرائد مقابل لاشيء؛ حيث أحرز أهداف الأخضر سلمان المؤشر وعمر السومة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز السادس بـ 46 نقطة.
وشهدت مباراة ضمك والفتح ملحمة رياضية مثيرة حيث شهدت المباراة تسجيل 7 أهداف.
وسجل ضمك رباعية فيما سجل الفتح 3 أهداف؛ ليحتل ضمك المركز الـ 10 برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز 12 برصيد 33 نقطة.