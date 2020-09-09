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وزير المالية: انكماش الاقتصاد بالمملكة سيكون أقل من توقعات صندوق النقد

Time منذ 44 دقيقة
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وزير المالية: انكماش الاقتصاد بالمملكة سيكون أقل من توقعات صندوق النقد

وكالات (صدى):
توقع وزير المالية، محمد الجدعان، أن تشهد المملكة انكماشاً اقتصادياً هذا العام، وسيكون أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأوضح وزير المالية، أن ما سنشهده سيكون أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في 2020، مضيفًا : " واجهنا صدمة سوق النفط وتراجعا كبيرا في إيراداتنا لكن استطعنا تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية طوال العام، ومن المرجح أن نشهد نموا جيدا للغاية صوب 2021 " .

وأفاد وفقًا لـ "رويترز"، بأن أسواق الدين المحلية استطاعت استيعاب المزيد من إصدارات الدين الحكومي دون تأثير على السيولة في النظام.

يذكر أن صندوق النقد، كان قد توقع انكماش الاقتصاد السعودي 6.8 بالمئة في العام الحالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقول الله يعيننا ورزقنا من واسع فضله .. وبس ..
ابو محمد 😎 ✍️
واخيبه لكما الإثنين ..
دآنـــــــہہ
جعلك بالمغص ليش ما في احترام للنعمه🙄
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده وحظها سيء .. .. تشوفه زعلان وتحارشه ...
دآنـــــــہہ
يامااامي بسم الله الرحمن الرحيم 😭😩

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