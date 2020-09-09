بالفيديو.. "بن مساعد" يكشف تفاصيل جديدة عن " شبيه الريح " ويوجه رسالة لجمهور الهلال 

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن تفضيله للمشي خارج الرياض، قائلا:" في السفر أمشي كثيرا ولكن في الرياض ما أمشي لأن الجو في الرياض لا يساعد على المشي ".
وأضاف عبد الرحمن بن مساعد خلال حواره في فقرة " المشي مع العرفج " المذاع عبر برنامج " يا هلا ":" أنا من النوع الذي لا أحكي في السيارة ولا أثناء المشي ".
ولفت " بن مساعد ":" قصيدة شبيه الريح أطلع مطلعها وأنا ماشي في باريس "، موجها رسالة لجمهور الهلال:" أعتقد أنا الآسيوية هذه المرة ستكون صعبة على الهلال والفرق السعودية لأنها مباراة واحدة بعد المجموعات وما تضمن حتي لو الفريق جيد وإن شاء الله نأخد الآسيوية مرة ثانية ".