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5 دول منافسة على ملف كأس أمم آسيا 2027 بينهم المملكة

Time منذ ساعة
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5 دول منافسة على ملف كأس أمم آسيا 2027 بينهم المملكة

نواف السالم (صدى):
أعلن اتحاد الكرة الأسيوي عن الدول المنافسة على ملف كأس أمم أسيا 2027.

والدول المنافسة على استضافة كأس أمم آسيا 2027 هي كل من : السعودية وقطر وإيران والهند وأوزباكستان.

يذكر أنه تم اختيار الصين لاستضافة كأس آسيا 2023، خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس، في يونيو 2019.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الدولة المضيفة للنسخة الـ19 من كأس آسيا، خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن منتخب قطر توج بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والتي أقيمت في دولة الإمارات وتعد تلك البطولة نسخة تاريخية لأنها شهدت لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا، بعدما كانت تقام بمشاركة 16 منتخبًا فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقول الله يعيننا ورزقنا من واسع فضله .. وبس ..
ابو محمد 😎 ✍️
واخيبه لكما الإثنين ..
دآنـــــــہہ
جعلك بالمغص ليش ما في احترام للنعمه🙄
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده وحظها سيء .. .. تشوفه زعلان وتحارشه ...
دآنـــــــہہ
يامااامي بسم الله الرحمن الرحيم 😭😩

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