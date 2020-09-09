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"المرور" تُحذر من مخالفة تُكلف صاحبها 500 ريال
منذ 38 دقيقة
1995
1
عادل الحربي (صدى):
حذرت الإدارة العامة للمرور، من القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية، مؤكدة أنها مخالفة مرورية.
وأوضحت إدارة المرور، أن الغرامة المرورية الخاصة بتلك المخالفة تبلغ من 300 إلى 500 ريال.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ......
ابو محمد 😎 ✍️
134 سنه ...!! .. يعني لو اللي باالصورة احياء ، كان اعمارهم شارفت على 200 عاام ..
الملل5
شبعنا من شي اسمه اعجاب وكلام فاضي ارسلي له كم الف ريال اما الكلام مايشبع بطن جيعان
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