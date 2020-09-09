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عزاء يتسبب في إصابة 30 شخصًا بـ "كورونا" في حائل

Time منذ 47 دقيقة
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عزاء يتسبب في إصابة 30 شخصًا بـ "كورونا" في حائل

حائل (صدى):
أصيب 30 شخصًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) جراء قيامهم بأداء واجب العزاء في منطقة جبة (100 كم شمال حائل)، بسبب مخالطتهم لأحد المصابين بالفيروس.

وأكد أقارب المتوفى أنهم جعلوا العزاء عبر الهاتف فقط ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذًا للتباعد الاجتماعي، إلا أن بعض المعزين قرروا تقديم واجب العزاء وجهًا لوجه.

وذكر أقارب المتوفي أنهم شعروا بالإحراج بعد توافد المُعزين لتقديم واجب العزاء، ليقرروا إقامة العزاء في النهاية.

ويبدو أن هناك شخصًا كان يحمل المرض، مما تسبب في إصابة نحو 30 شخصًا بالفيروس، ومنهم عدد من أفراد عائلة المُتوفى.

الجدير بالذكر أن المتوفى - رحمه الله - تعرض لحادث مروري داخل مدينة جبة، نتج عنه وفاته وإصابة مرافقيه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ......
ابو محمد 😎 ✍️
134 سنه ...!! .. يعني لو اللي باالصورة احياء ، كان اعمارهم شارفت على 200 عاام ..
الملل5
شبعنا من شي اسمه اعجاب وكلام فاضي ارسلي له كم الف ريال اما الكلام مايشبع بطن جيعان

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