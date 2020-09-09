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السفيرة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان"

Time منذ 59 دقيقة
Views 1997
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السفيرة في واشنطن تعلق على صورة "طالب جبال جازان"

واشنطن (صدى):
أعربت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، عن إعجابها بالصورة المتداولة لطالب بالمرحلة الابتدائية يتلقى تعليمه عن بُعد في أعالي جبال جازان.

وقالت باللغة الإنجليزية عبر "تويتر" : "لقطة العودة للمدرسة عن بعد التقطها المصور حسن هروبيوهي من الأعراف الجديدة والجميلة عن منطقة جازان".

ويذكر أن المصوِّر الفوتوغرافي حسن الهروبي قد وثّق صورة، يظهر من خلالها طالب مرحلة ابتدائية بالزي الجبلي الجازاني أمام جهازه المحمول في الهواء الطلق، ، ينتظر درسه عن بُعد عبر منصات وزارة التعليم.

صورة تخطف الأنظار لطالب بالزي الجبلي أثناء الدراسة عن بعد بجازان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله الله ......
ابو محمد 😎 ✍️
134 سنه ...!! .. يعني لو اللي باالصورة احياء ، كان اعمارهم شارفت على 200 عاام ..
الملل5
شبعنا من شي اسمه اعجاب وكلام فاضي ارسلي له كم الف ريال اما الكلام مايشبع بطن جيعان

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