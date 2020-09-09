وظيفة شاغرة للرجال بالعلاقات العامة في مستشفى الأحساء 

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الأحساء عن توافر وظيفة شاغرة للرجال بالعلاقات العامة، للعمل بمسمى مدير العلاقات العامة.
واشترط المستشفى أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية ويفضّل درجة الماجستير في التخصصات الإدارية أو إدارة المستشفيات، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويفضّل من لديه الخبرة بالمنشآت الصحية والطبية الخاصة، وخبرة في العلاقات العامة والعلاقات الحكومية بالجهات المختصة للمستشفيات بالقطاع الخاص، دورات متخصصة بالإدارة والعلاقات العامة، شخصية قيادية.
ودعا المستشفى إلى إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]