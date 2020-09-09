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أفضل طريقة لاستخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة

Time منذ 5 دقائق
Views 1123
أفضل طريقة لاستخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التجميل طرق طبيعية تعالج مشاكل أصحاب البشرة الدهنية اللاتي يعانين من حب الشباب واثاره.

وتعتبر ماسكات الخميرة للبشرة من الطرق الطبيعية المفيدة التي تعالج مشاكل البشرة ، وتصلح سواء للبشرة الدهنية أو البشرة الجافة ، وكذلك لعلاج تجاعيد البشرة.

ويمكن ترطيب الوجه عن طريق : اخلطي ملعقة من الخميرة مع ملعقتين زبادي واخلطيهم حتى يتجانسوا وضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة

ولعلاج حب الشباب : اخلطي كمية قليلة من الخميرة مع قطرات من الخل أو خل التفاح، وضعيها على أماكن الحبوب حتى تجف

وأيضًا لعلاج اثار حب الشباب : اخلطي قطعة خميرة مع ملعقة عسل ابيض وقطرات ليمون وضعيه على وجهك .

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أحدث التعليقات

عجيب
وين العرب ؟
الجنخ
ياشين عيب هالنية وش االاخبار هذى
هادي وش وش
لاعب مزاجي ومستواه عادي جدا
نجاة محمد
من اين لك هذا و الله ماتسوي ريال
نجاة محمد
شكلة اسيوي وان شاء تجيبوة و يتعاقب

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