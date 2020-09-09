أفضل طريقة لاستخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء التجميل طرق طبيعية تعالج مشاكل أصحاب البشرة الدهنية اللاتي يعانين من حب الشباب واثاره.
وتعتبر ماسكات الخميرة للبشرة من الطرق الطبيعية المفيدة التي تعالج مشاكل البشرة ، وتصلح سواء للبشرة الدهنية أو البشرة الجافة ، وكذلك لعلاج تجاعيد البشرة.
ويمكن ترطيب الوجه عن طريق : اخلطي ملعقة من الخميرة مع ملعقتين زبادي واخلطيهم حتى يتجانسوا وضعي الخليط على بشرتك لمدة 20 دقيقة
ولعلاج حب الشباب : اخلطي كمية قليلة من الخميرة مع قطرات من الخل أو خل التفاح، وضعيها على أماكن الحبوب حتى تجف
وأيضًا لعلاج اثار حب الشباب : اخلطي قطعة خميرة مع ملعقة عسل ابيض وقطرات ليمون وضعيه على وجهك .