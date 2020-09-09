شاهد.. التحالف يستهدف مواقع الحوثيين في الجوف و مأرب

فهمي محمد (صدى):
استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع الحوثيين في الجوف ونأمل.
ودفع التحالف بتعزيزات كبيرة إلى جنوبي محافظة مأرب لمساندة القوات المشتركة التي تخوض معارك عنيفة مع الميليشيات، بعدما حشدت ميليشيا الحوثي مجاميع من مقاتليها إلى مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة.
وواصلت القوات المشتركة التقدم شرقي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، حيث استهدفت مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في شمالي النضود وحرروا عدداً من المواقع وأهمها قرن بن عجيل، وتبة الصليحي، والمحازيم، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.