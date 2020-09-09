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شاهد.. معاناة مواطن تضرر من محامٍ غير مؤهل كاد أن يضيع حقه 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1745
شاهد.. معاناة مواطن تضرر من محامٍ غير مؤهل كاد أن يضيع حقه 

عادل الحربي (صدى):
روى عبدالله العبدلي متضرر من أحد المحامين معاناته مع محام غير مؤهل لممارسة المهنة كاد أن يضيع حقه.

وقال العبدلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " سيدتي ": " قضيتي عقارية وبدأت عندما استأجرت موقع واكتشفت وجود عيوب به وأعتقد لو كنت تفاوضت مع المالك من البداية كانت انتهت المشكلة ".

وأوضح العبدلي:" المحامي لم يكن عنده إلمام فعلي بمداخل القضية وكان يستطيع حل المشكلة من بداية الأمر  ولكن عدم وجود خبرة لديه بالقضية المتداولة كاد أن يضيع حقي ".

ولفت العبدلي:"  عندما غيرت المحامي تغيرت مجرى القضية وأتوقع رجوع حقي كاملا ولذلك لابد من تقييم المحامي من كل أنواع القضايا "، مضيفا:"  أنا كمواطن عادي أجهل الأمور الخاصة باختيار المحامي ".

وفي السياق ذاته، قالت المحامية نجلاء القحطاني خلال حوارها عبر البرنامج نفسه:" قبل أن تذهب إلى محام ليتولى قضية لك يجب أن تسأل عنه ".

وأبانت القحطاني:" سمعة المحامي هي أهم شئ لديه ويجب قبل اختيار المحامي أن نسأل عنه في دائرة معارفنا من أصدقاء و أقارب وغيرهم ".

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أحدث التعليقات

عجيب
وين العرب ؟
الجنخ
ياشين عيب هالنية وش االاخبار هذى
هادي وش وش
لاعب مزاجي ومستواه عادي جدا
نجاة محمد
من اين لك هذا و الله ماتسوي ريال
نجاة محمد
شكلة اسيوي وان شاء تجيبوة و يتعاقب

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