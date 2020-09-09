الأعداد السابقة للصحيفة

قرقاش: العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد وتدخلات تركيا سلبية

Time منذ 52 دقيقة
Views 1592
قرقاش: العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد وتدخلات تركيا سلبية

أبوظبي (صدى):
أكد الدكتور انور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بالإمارات على أن العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد

ولفت " قرقاش" إلى أن الاتفاق يتضمن موافقة إسرائيلية على وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

وفيما يخص تدخلات تركيا قال إنها تركيا تواصل تهديد أمن الملاحة في البحر المتوسط، وتواصل اعمالها الاستفزازية بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر ميليشياتها والجماعات المسلحة.

وأوضح أن تدخلات تركيا بالشؤون العربية مثال على التدخل السلبي.

وتابع قرقاش: " نؤكد دعمنا لموقف التحالف العربي بقيادة السعودية في حض كافة الأطراف في اليمن على اتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتجنب التصعيد".

وأدان استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عجيب
وين العرب ؟
الجنخ
ياشين عيب هالنية وش االاخبار هذى
هادي وش وش
لاعب مزاجي ومستواه عادي جدا
نجاة محمد
من اين لك هذا و الله ماتسوي ريال
نجاة محمد
شكلة اسيوي وان شاء تجيبوة و يتعاقب

أخر الأخبار

فئات يُسمح بعودتها إلى المملكة من البحرين
فئات يُسمح بعودتها إلى المملكة من البحرين
Time منذ 53 ثانية Views 1030
أفضل طريقة لاستخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة
أفضل طريقة لاستخدام الخميرة في علاج مشاكل البشرة
Time منذ 5 دقائق Views 1114
وظيفة شاغرة للرجال بالعلاقات العامة في مستشفى الأحساء 
وظيفة شاغرة للرجال بالعلاقات العامة في مستشفى الأحساء 
Time منذ 9 دقائق Views 1109
فوكس فاجن تطلق أول طرازين كهربائيين قريبًا
فوكس فاجن تطلق أول طرازين كهربائيين قريبًا
Time منذ 10 دقائق Views 1121
التعليم توضح كيفية الاستفادة من خدمة "مؤهل"
التعليم توضح كيفية الاستفادة من خدمة "مؤهل"
Time منذ 15 دقيقة Views 1283
شاهد.. التحالف يستهدف مواقع الحوثيين في الجوف و مأرب
شاهد.. التحالف يستهدف مواقع الحوثيين في الجوف و مأرب
Time منذ 22 دقيقة Views 1386
"الجوازات" توضح طريقة تجديد الإقامة عند تجاوز التابع السن القانوني
"الجوازات" توضح طريقة تجديد الإقامة عند تجاوز التابع السن القانوني
Time منذ 30 دقيقة Views 1447
شاهد.. أجنبي يتطاول على موظفة بطريقة غير أخلاقية ومطالب بمحاسبته
شاهد.. أجنبي يتطاول على موظفة بطريقة غير أخلاقية ومطالب بمحاسبته
Time منذ 42 دقيقة Views 2516
طلع عصبي مع زوجته بسبب البخور !
طلع عصبي مع زوجته بسبب البخور !
Time منذ 45 دقيقة Views 325
اخذه الحماس بزيادة في البر
اخذه الحماس بزيادة في البر
Time منذ 46 دقيقة Views 320