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بالفيديو .. حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة
منذ ساعة
1768
1
علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة.
وأكد الشيخ أن هذا المال يصبح بعد وفاة صاحبه خاص بالورثة، ولا يجوز التصرف به بعد الوفاة.
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عجيب
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الجنخ
ياشين عيب هالنية وش االاخبار هذى
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