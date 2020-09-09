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بالفيديو .. حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، حكم المال الذي يودعه أحد الوالدين عند ولده بعد الوفاة.

وأكد الشيخ أن هذا المال يصبح بعد وفاة صاحبه خاص بالورثة، ولا يجوز التصرف به بعد الوفاة.

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أحدث التعليقات

عجيب
وين العرب ؟
الجنخ
ياشين عيب هالنية وش االاخبار هذى
هادي وش وش
لاعب مزاجي ومستواه عادي جدا
نجاة محمد
من اين لك هذا و الله ماتسوي ريال
نجاة محمد
شكلة اسيوي وان شاء تجيبوة و يتعاقب

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