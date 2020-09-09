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مدرب البايرن يوقف الاحتفالات بثلاثية الموسم الماضي: "سنكون أبطال دائمًا"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1337
مدرب البايرن يوقف الاحتفالات بثلاثية الموسم الماضي: "سنكون أبطال دائمًا"

وكالات (صدى):
رفض هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ استمرار الاحتفال والانشغال بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي توج بها بايرن في الموسم الماضي.

وقال مدرب البافاري عقب تسليم كأس دوري الأبطال إلى متحف النادي، اليوم الأربعاء :"لقد وصلنا إلى الأهداف التي كنا نسعى لها، واحتفلنا أيضاً، لكن الآن، انتهى الأمر، والآن علينا التركيز على الأهداف الجديدة."

وأضاف فليك :"لا أعتقد أن فريقي يواجه مشكلة تتعلق بالحافز، اللاعبون في بايرن ميونخ يرغبون في تحقيق النجاح وتأكيد الجدارة بهذا النجاح".

وعن الطموح في التتويج بلقب الدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي، قال فليك :"في بايرن، تريد دائما أن تكون البطل. نحن نرغب في التتويج بالبطولة المقبلة. لكن هذا سيكون صعباً حقاً."

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
ما فيه نار بدون دخان اكيد فيه سبب خلاه يسوي كذا اما انها مسويه شيء شين أو أنها زنت مع شاب وقهرت اهلها وهذا هو سبب غباء البنات في هذا الزمن الغبي
EBRAHIM🌩
امحق مجال
EBRAHIM🌩
يساتر هاذي عمرها ١٦ سنه😅 واو
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali

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