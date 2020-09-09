ترامب يستخدم إيفانكا كمصيدة لإغراء رجال الأعمال لأنهاء صفقاته

واشنطن (صدى):
أثار مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا بعد كشفه عن المزيد من فضائح أسرة ترامب.
وقال "كوهين" أن ترامب تجاهل احتمالية انفصال ميلانيا عنه بسبب خيانته المزعومة، مشيرا إلى أنه لم يكن منزعجا من رد فعل ميلانيا على خيانته المزعومة، وتصرف كما لو أن هذه التقارير مجرد صفقة أخرى.
وأخبر ترامب محاميه كوهين بأنه يمكن أن يكرر تجربة الزواج مرة أخرى، وأنه إذا أرادت زوجته ميلانيا الانفصال فلترحل.
وفضح "كوهين" تعاملات ترامب وإيفانكا؛ حيث قال إن الرئيس الأمريكي يتفاخر ت باستخدام ابنته إيفانكا كمصيدة لإلهاء وإغراء رجال الأعمال حتى إتمام الصفقات الكبرى.