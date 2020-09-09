وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بعدة مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة " بوابة التوظيف " عن توافر 10 وظائف صحية وطبية شاغرة بعدة مدن.
وأشارت إلى أماكن العمل ومنها مستشفى القوات المسلحة بالجنوب " خميس مشيط "، إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، مستشفى القوات المسلحة بجازان.
ولفتت إلى الوظائف الشاغرة ومنها مُمرض مسجل - وحدة الأورام " وظيفتان "، أخصائي موجات فوق صوتية ممرض " 5 وظائف "، استشاري أمراض باطنية " وظيفتان ".
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/01/21هـ الموافق 2020/09/09م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنــــــــــا.