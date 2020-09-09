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وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بعدة مدن 

Time منذ 50 دقيقة
Views 1624
وظائف شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة بعدة مدن 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة " بوابة التوظيف " عن توافر 10 وظائف صحية وطبية شاغرة بعدة مدن.

وأشارت إلى أماكن العمل ومنها مستشفى القوات المسلحة بالجنوب " خميس مشيط "، إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، مستشفى القوات المسلحة بجازان.

ولفتت إلى الوظائف الشاغرة ومنها مُمرض مسجل - وحدة الأورام " وظيفتان "، أخصائي موجات فوق صوتية   ممرض "  5 وظائف "، استشاري أمراض باطنية " وظيفتان ".

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/01/21هـ الموافق 2020/09/09م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنــــــــــا.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
ما فيه نار بدون دخان اكيد فيه سبب خلاه يسوي كذا اما انها مسويه شيء شين أو أنها زنت مع شاب وقهرت اهلها وهذا هو سبب غباء البنات في هذا الزمن الغبي
EBRAHIM🌩
امحق مجال
EBRAHIM🌩
يساتر هاذي عمرها ١٦ سنه😅 واو
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali

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