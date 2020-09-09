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بالفيديو.. الإجراءات المتبعة في حال عودة أعراض كورونا خلال 3 أيام من زوالها

Time منذ ساعة
Views 1730
بالفيديو.. الإجراءات المتبعة في حال عودة أعراض كورونا خلال 3 أيام من زوالها

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات المتبعة في حال ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد بعد 3 أيام من زوالها.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك أمرين يجب تحققهما للوصول إلى التعافي: تجاوز العشرة أيام منذ الإصابة، وانقطاع الأعراض لمدة ثلاثة أيام متتابعة، لكن إذا انقطعت الأعراض ثم رجعت في خلال العشرة أيام فلم يحدث التعافي إطلاقاً.

وكان متحدث وزارة الصحة، قد أعلن عن تسجيل 775 حالة إصابة جديدة، و720 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة، و1386 حالة حرجة مصابة ترقد في العناية المركزة.

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أحدث التعليقات

EBRAHIM🌩
ما فيه نار بدون دخان اكيد فيه سبب خلاه يسوي كذا اما انها مسويه شيء شين أو أنها زنت مع شاب وقهرت اهلها وهذا هو سبب غباء البنات في هذا الزمن الغبي
EBRAHIM🌩
امحق مجال
EBRAHIM🌩
يساتر هاذي عمرها ١٦ سنه😅 واو
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali
ريما
آمين آمين آمين جزاك الله خيرا Ali

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