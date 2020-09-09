الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. العبدالعالي: الأعداد التي يعلن عنها يوميا جزء منها حالات حرجة

Time منذ 6 دقائق
Views 1165
بالفيديو.. العبدالعالي: الأعداد التي يعلن عنها يوميا جزء منها حالات حرجة

الرياض (صدى):
أجاب متحدث الصحة محمد العبدالعالي على الإستفسارات الشائعة هل رصد الحالات الحرجة المتشابهة هل هي نفس الحالات التي تعلن يوميا؟.

وقال العبدالعالي بأن الحالات التي تعلن يوميا سواء 700 أو ألف أو أي رقم ، جزء منها حالات حرجة والجزء الآخر وهو نادر جدا نادر، بان يكون ما بين التشخيص والوفاة فترة قريبة جدا، لكن حالات اليوم وأمس و حتى أسبوعين او تلاتة هي الحالات النشطة لكن ليست الحرجة لأن الحالات الحرجة قد تظل في العناية الحرجة فترة ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع.

وأوضح متحدث الصحة بأنه يجب أن نعلم المصطلحات لنفهمها، فالحالات النشطة التي يعلن عنها اليوم والحالات السابقة على سبيل المثال لم تصل لحالة التعافي وما زالت تتلقى الرعاية، أما حالات التعافي هفي حالة خرجت من المرض تماما ، وحالة الوفاة هي التي خرجت من الإصابة الى الوفاة.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو

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