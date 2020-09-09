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اتحاد كرة القدم يشوق الجماهير بإعلان هام

Time منذ 17 دقيقة
Views 1645
اتحاد كرة القدم يشوق الجماهير بإعلان هام

طلال الغامدي (صدى):
أزاح اتحاد كرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، الستار عن وجود خبر هام بعد قليل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ليقول البعض أن الأمر قد يكون متعلق بترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وقال اتحاد كرة القدم: «اضبطوا منبه ساعاتكم وجوالاتكم!.. إعلان مهم ستعرفون تفاصيله اليوم الساعة 20:27 بتوقيت المملكة»، مطالبًا بترقب التفاصيل عبر الرابط: هنا».

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان قد أعلن في وقت سابق، تسلُّمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا 2027؛ وذلك قبل الموعد النهائي المحدد، وهم: الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو

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