اتحاد كرة القدم يشوق الجماهير بإعلان هام

طلال الغامدي (صدى):
أزاح اتحاد كرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، الستار عن وجود خبر هام بعد قليل، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، ليقول البعض أن الأمر قد يكون متعلق بترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وقال اتحاد كرة القدم: «اضبطوا منبه ساعاتكم وجوالاتكم!.. إعلان مهم ستعرفون تفاصيله اليوم الساعة 20:27 بتوقيت المملكة»، مطالبًا بترقب التفاصيل عبر الرابط: هنا».
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كان قد أعلن في وقت سابق، تسلُّمه الوثائق المطلوبة من الاتحادات الوطنية الخمسة التي كانت قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا 2027؛ وذلك قبل الموعد النهائي المحدد، وهم: الهند وإيران وقطر والسعودية وأوزبكستان.