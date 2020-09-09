نادي أتلانتا يمنح أليخاندرو غوميز الضوء الأخضر للذهاب إلى النصر

وكالات (صدى):
أعلن نادي أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن موافقته على بيع لاعبه أليخاندرو غوميز إلى النصر خلال فترة الانتقالات الجارية، في عرض وصل إلى 15 مليون دولار.
ويتواجد وفد نادي النصر في إيطاليا، واتفق مع النادي على شراء أليخاندرو غوميز، على أن يوقع اللاعب على عقد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام ثالث؛ حيث عرض العالمي على اللاعب 7.5 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى بعض المكافآت والامتيازات الأخرى.
ومن الجدير بالذكر، أن نادي النصر ينتظر رد اللاعب، حيث أشار الموقع الإيطالي إلى أن أليخاندرو غوميز سيرسل جوابه النهائي لإدارة "العالمي" غدًا الخميس.