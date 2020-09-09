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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الهند

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء الهند

الرياض (صدى):
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وتم خلال الاتصال، استعراض أعمال مجموعة دول العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- أهمية مواصلة دول المجموعة بذل الجهد لتخفيف آثار الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، عبر رئيس الوزراء الهندي عن تقديره للمملكة لقيادتها المتميزة لأعمال المجموعة وعن ثقته باستفادة العالم من نتائج اجتماعات دول العشرين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره في مختلف المجالات.

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أحدث التعليقات

ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
ممادو
ضحكتني جوليانو افضل من مرابط ههههههههههه اه يابطني😁
EBRAHIM🌩
فاشلين اتمنى إغلاق هدف انا قد بحثت عن وظائف عندهم عنصرين ولايساعدون إلا البنات
Awad
ياليت فـيـه من أين لك هــذا ... كان علووووووم ..؟؟؟؟؟؟

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