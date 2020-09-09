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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 39 دقيقة
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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 720 حالة تعافي جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 28 حالة وفاة، و1386 حالة حرجة مصابة بكورونا ترقد في العناية المركزة.

وأوضح متحدث الصحة، أن خدمة "تصريح تجمع" إضافة جديدة لاحترازات مواجهة كورونا، لافتًا إلى أن هناك خدمات جديدة في تطبيق "توكلنا" ونؤكد على ضرورة تحديث البيانات.

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أحدث التعليقات

ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
ممادو
ضحكتني جوليانو افضل من مرابط ههههههههههه اه يابطني😁
EBRAHIM🌩
فاشلين اتمنى إغلاق هدف انا قد بحثت عن وظائف عندهم عنصرين ولايساعدون إلا البنات
Awad
ياليت فـيـه من أين لك هــذا ... كان علووووووم ..؟؟؟؟؟؟

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