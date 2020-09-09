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شاهد.. الملك سعود يتحدث إلى الإذاعة خلال تفقد توسعة الحرم الأولى
منذ 40 دقيقة
1461
1
الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك سعود " رحمه الله " وهو يتحدث لـ الإذاعة السعودية مع المذيع بكر يونس وبينهما الشيخ محمد بن لادن.
وظهر في الصورة، الأمير محمد بن سعود في المسجد الحرام، وذلك خلال تفقد التوسعة الأولى .
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أحدث التعليقات
ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
ممادو
ضحكتني جوليانو افضل من مرابط ههههههههههه اه يابطني😁
EBRAHIM🌩
فاشلين اتمنى إغلاق هدف انا قد بحثت عن وظائف عندهم عنصرين ولايساعدون إلا البنات
Awad
ياليت فـيـه من أين لك هــذا ... كان علووووووم ..؟؟؟؟؟؟
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