وظائف شاغرة بجمعية حماية المستهلك

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت جمعية حماية المستهلك وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الجمعية بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي :
أخصائي برامج ومبادرات .
الشروط :
- درجة البكالوريوس .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذا صلة .
- يفضل الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع .
- مهارة في برامج إدارة المهام والمشاريع .
- إتقان تطبيقات مايكروسوفت أوفيس .
- إجادة الإنجليزية .
وأكدت إدارة الجمعية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الاربعاء 9 / 9 / 2020 ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــا .