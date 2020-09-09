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وظائف شاغرة بجمعية حماية المستهلك

Time منذ 44 دقيقة
Views 1501
وظائف شاغرة بجمعية حماية المستهلك

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت جمعية حماية المستهلك وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الجمعية بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي :

أخصائي برامج ومبادرات .

الشروط :

- درجة البكالوريوس .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذا صلة .

- يفضل الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع .

- مهارة في برامج إدارة المهام والمشاريع .

- إتقان تطبيقات مايكروسوفت أوفيس .

- إجادة الإنجليزية .

وأكدت إدارة الجمعية أن التقديم متاح بدءً من اليوم الاربعاء 9 / 9 / 2020 ، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ممادو
من كثر ضحكي غلطت وكتبت مرابط بدل كاريلو
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
ممادو
ضحكتني جوليانو افضل من مرابط ههههههههههه اه يابطني😁
EBRAHIM🌩
فاشلين اتمنى إغلاق هدف انا قد بحثت عن وظائف عندهم عنصرين ولايساعدون إلا البنات
Awad
ياليت فـيـه من أين لك هــذا ... كان علووووووم ..؟؟؟؟؟؟

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