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بالصور.. حكاية مواطن عشق التصوير ونقل معالم الحرمين على مدار 60 عام

Time منذ 7 دقائق
Views 1082
بالصور.. حكاية مواطن عشق التصوير ونقل معالم الحرمين على مدار 60 عام

مكة المكرمة (صدى):
نجح الدكتور منير أحمد القاضي في جمع أكبر إرث ثقافي مصور للحرمين الشريفين على مدى أكثر من 60 عام هي ذاكرة الكاميرا التي حفظت ذكريات الوطن وإرثه على مدى عقود .

ووفقاً للعربية نت ، فإن عاشق التصوير ومعالم المملكة الدكتور " القاضي " التقط ما يقرب من 10 آلاف صورة لمعالم المدينة المنورة بينما كانت إجراءات التصوير غاية في الصعوبة حيث يتطلب الأمر تصريح من وزارة الإعلام وإجراءات قانونية .

وحصل " القاضي " على التصاريح اللازمة لحفظ حقوق توثيقه وتجنب أي إعاقات أثناء التصوير، والتقط الصور من أسطح المباني منذ عام ١٩٦٣ م إلى أن توقف بعدما انتشرت الهواتف الذكية .

وكشف " القاضي " أن قصته مع التصوير بدأت منذ دراسته للطب في ألمانيا ثم عمله حيث تعرف على صديقه (هاينز) الذي نصحه بعمل بطاقات بريدية عن المشاعر المقدسة، ونصحني بدراسة فن التصوير في ألمانيا ومن هنا فكر في شراء كاميرا وتعلم التصوير .

 

 

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أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

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