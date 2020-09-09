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«أمانة جدة» تطرح 165 وظيفة للرجال

Time منذ 13 دقيقة
Views 1250
«أمانة جدة» تطرح 165 وظيفة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت أمانة محافظة جدة "165"وظيفة شاغرة للرجال، للحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وقالت الأمانة بأن العمل سيكون بنظام التعاقد مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة، وأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 20 المحرم 1442هـ؛ حتى يوم الخميس الموافق 22 المحرم 1442هـ.

وأوضحت الأمانة بأن الوظائف المتاحة تحت مسميات مراقب نظافة "عدد 120 وظيفة"، مشرف ميداني للنظافة "عدد 20 وظيفة" ، مشرف ميداني للمرادم "عدد 8 وظائف"، مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية "عدد 6 وظائف"، خبير بيئي "عدد وظيفتين"، محلل إحصائي "عدد وظيفتين"، مشغل برامج "عدد وظيفتين"، مدير عمليات المرادم ، مدير عمليات النظافة، مدير مشروع، مهندس مدني، مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية.

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أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

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