«أمانة جدة» تطرح 165 وظيفة للرجال

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت أمانة محافظة جدة "165"وظيفة شاغرة للرجال، للحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.
وقالت الأمانة بأن العمل سيكون بنظام التعاقد مع إحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة، وأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 20 المحرم 1442هـ؛ حتى يوم الخميس الموافق 22 المحرم 1442هـ.
وأوضحت الأمانة بأن الوظائف المتاحة تحت مسميات مراقب نظافة "عدد 120 وظيفة"، مشرف ميداني للنظافة "عدد 20 وظيفة" ، مشرف ميداني للمرادم "عدد 8 وظائف"، مشرف آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية "عدد 6 وظائف"، خبير بيئي "عدد وظيفتين"، محلل إحصائي "عدد وظيفتين"، مشغل برامج "عدد وظيفتين"، مدير عمليات المرادم ، مدير عمليات النظافة، مدير مشروع، مهندس مدني، مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية.