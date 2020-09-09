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بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد اليوم

Time منذ 16 دقيقة
Views 1371
بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد اليوم

الرياض (صدى):
يبدأ اليوم الأربعاء تطبيق النظام الجديد لملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والذي يهدف إلى تحسين أداء القطاع العقاري وتنظيمه وحوكمة العلاقة بين أطراف العلاقة في المجمعات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة.

وأصبح نظام "مُلّاك" الجديد ساريًا الآن، ويتيح عددا من المزايا تشمل تمكين المُلاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد من الوحدات العقارية ما سيزيد الطلب على العقارات ذات الملكية المشتركة.

ومن جانبه، اعتمد محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام المبارك في وقت سابق، النظام الأساسي "الاسترشادي" لجمعية المُلّاك وجمعية المجمّع، الذي يشمل الأحكام الأساسية اللازمة التي تتيح لملاك الوحدات العقارية المفرُزة الاسترشاد به واعتماده من خلال التصويت على بنوده.

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أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

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