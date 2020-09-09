الأعداد السابقة للصحيفة

وزير العدل يوجه بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج بجميع مناطق المملكة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1275
وزير العدل يوجه بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج بجميع مناطق المملكة

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة هنا، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وأكدت الوزارة أن خدمة العقد الإلكتروني للزواج توفر الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الإلكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يُحددُ موعدٌ لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي.

وأشارت إلى أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم.

وأبانت وزارة العدل، أن منصة زواج تغني عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون، إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل, مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًا.

ولتقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة، أكملت وزارة العدل تكاملها الرقمي مع وزارة الصحة، ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومركز المعلومات الوطني، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، وبالتعاون مع الشريك التقني للمشروع شركة ثقة.

مما يذكر أن المرحلة التجريبية للخدمة انتهت بإصدار نحو 7500 عقد زواج إلكتروني، فيما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم الاستغناء عن الآلية الورقية السابقة بشكل تدريجي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

بوامجد
المواطن هو من تحمل جميع تكاليف جائحة كورونا وانخفاظ اسعار النفط من خلال سياسة التقشف التي فرضت على الشعب.
واضح*** وصريح***
نسأل الله العفو والعافية..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
من غير اسم
استغفر الله العظيم والحمد لله على نعمه الستر هاذي القصه ليست غريبه على الشعب المصري الفتاه تتزوح من رجل مليان فلوس ويقدم لها كل الدعم والببت والاكل والرفاهيه وهي تستغله وتعيس مع حبيبها على اساس انه خال العيال امام الجيران والاطفال والحببب مبسوط عنده حد يصرف عليه ويخلف ويعيش مجانا الخيانه والغدر والزنا والغش والتدليس جميعها قضايا تلحق بهاذي الزوجه للعلم :تم الحكم علي الزوجه والعشيق ب ٣ سنوات فقط وعشان كذا طلع وسولف سالفته من قهره من الظلم
واضح*** وصريح***
هذا ماجناه على نفسه وجناه عليه التراقص والإستعراض والتصوير..

أخر الأخبار

نقش رائع يعتلي باب في منطقة البلد القديمة بجدة
نقش رائع يعتلي باب في منطقة البلد القديمة بجدة
Time منذ دقيقتين Views 103
بالصور.. حكاية مواطن عشق التصوير ونقل معالم الحرمين على مدار 60 عام
بالصور.. حكاية مواطن عشق التصوير ونقل معالم الحرمين على مدار 60 عام
Time منذ 6 دقائق Views 1073
بالفيديو.. أكاديمي بجامعة أم القرى يكتشف ثغرة أمنية بنظام أعرق جامعة أمريكية
بالفيديو.. أكاديمي بجامعة أم القرى يكتشف ثغرة أمنية بنظام أعرق جامعة أمريكية
Time منذ 12 دقيقة Views 1227
«أمانة جدة» تطرح 165 وظيفة للرجال
«أمانة جدة» تطرح 165 وظيفة للرجال
Time منذ 13 دقيقة Views 1245
بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد اليوم
بدء تطبيق نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد اليوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1369
وزير العدل يوجه بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج بجميع مناطق المملكة
وزير العدل يوجه بتفعيل خدمة العقد الإلكتروني للزواج بجميع مناطق المملكة
Time منذ 21 دقيقة Views 1275
جرائم ارتكبها المتهمين الخامس والتاسع في خلية الدالوة الإرهابية
جرائم ارتكبها المتهمين الخامس والتاسع في خلية الدالوة الإرهابية
Time منذ 28 دقيقة Views 1365
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
إعلان أسماء حكام مباريات اليوم بدوري المحترفين
Time منذ 35 دقيقة Views 1420
سيدة «منقبة» تبرر إلقائها لرضيع بمنطقة جبلية بأنها وجدته في الشارع
سيدة «منقبة» تبرر إلقائها لرضيع بمنطقة جبلية بأنها وجدته في الشارع
Time منذ 41 دقيقة Views 352
‏محافظ مؤسسة النقد: المصارف بالمملكة لم تتأثر بجائحة كورونا
‏محافظ مؤسسة النقد: المصارف بالمملكة لم تتأثر بجائحة كورونا
Time منذ 46 دقيقة Views 1440